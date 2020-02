Jongeren kunnen in de week van 2 tot en met 8 maart een gehoortest ondergaan. Eén op de vier jongeren in de leeftijd van 12 tot 24 jaar heeft beginnende gehoorschade. De oorzaak? Te harde muziek op de koptelefoon, maar ook te harde muziek in uitgaansgelegenheden. Ze moeten schreeuwen om elkaar te verstaan.

De gehoorschade bij jongeren is een reden voor GGD Brabant Zuidoost om in samenwerking met gemeenten en bibliotheken aandacht te vragen voor dit probleem met de Week van het oor en gehoor van 2 tot en met 8 maart. Op diverse plekken in Zuidoost Brabant kan het gehoor worden getest. In Best kan dat in de mediatheek van het Heerbeeck College. Hier is in die week ook volop informatie te vinden over het oor en het gehoor en er kunnen games worden gespeeld. Er is bovendien een prijsvraag, waarmee geluidsvriendelijke oordoppen kunnen worden gewonnen.

Vragen die in deze week centraal staan zijn: hoe merk je dat je gehoorschade hebt? En hoe zorg je ervoor dat je het niet krijgt?

Gehoorschade ontstaat door te vaak en te lang harde geluiden hoort. Je gehoor gaat achteruit of er ontstaat een piep in je oor, wat kan uitmonden in tinnitus, een piep die niet meer weggaat.

Meer informatie: www.oorcheck.nl