ooropgesteld, ik heb niets met het Eurovisiesongfestival. Ik vind het een soort Gay Parade maar dan voor grotendeels mislukte zangers en zangeressen. Ik heb dan ook niet gekeken en was kennelijk één van de weinigen. De Nederlander Duncan Laurence won met zijn liedje Arcade. Ik moet zeggen, dat liedje heeft wel wat. En Duncan, van wie niemand pakweg een half jaar geleden ooit gehoord had, is een bekende en meteen geliefde Nederlander geworden. Ze stonden hem met honderden op Schiphol op te wachten. Dat schijnt zo te horen.

Er zijn zelfs recent al jongetjes geboren die de voornaam van de zanger hebben meegekregen. Die zitten daar voor de rest van hun leven aan vast. En je zult maar tot weinig in staat blijken te zijn, dan wordt het al gauw Duncan niks. (Denk hier maar eens even rustig over na.)

Ik hoorde het liedje, dat bij alle bookmakers op nummer 1 stond, pas een paar dagen geleden. Maar toch kwam het me ergens bekend voor.. En inderdaad vond ik een liedje dat er op lijkt, maar dat inmiddels al een paar jaar oud is.

Deze song, (Nervous, of ook wel The OOOOH Song), van Gavin James heeft wel wat weg van Arcade van Duncan Laurence, maar ik ben geen musicoloog. Was het een inspiratiebron? Of gewoon plagiaat? Zit ik er helemaal naast? Maar oordeel vooral zelf.

