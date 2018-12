Zaterdagmorgen in de Bibliotheek van Haarlem, de stad waar volgens het traditionele gezegde het beste Nederlands wordt gesproken. In het midden presentator Frits Spits. Foto Twitter/Dave Kentie.

Het Groot Dictee der Nederlandse Taal is herboren. Dankzij het radioprogramma De Taalstaat van Frits Spits (elke zaterdag 11-13 uur op NPO Radio 1) en taalkundige en –kunstenaar Wim Daniëls, die voor 2018 de tekst leverde.

Dat dictee onderscheidde zich (in gunstige zin) van de mallotigheden in voorgaande jaren op televisie, die waarschijnlijk mede tot het einde van die 27-jarige versie hebben geleid. Philip Freriks las ook dit 28e dictee voor en nam daarmee definitief afscheid van het fenomeen. Pieter van Diepen uit Leiden werd met maar twee fouten winnaar. Zijn reactie: ‘Vijf minuten beroemd.’

Volgende keer wel weer graag de Vlamingen erbij.

Het dictee, waarvan de problematiek vooral zat in samengestelde woorden (al dan geen koppeltekens) en in enkele in het Nederlands opgenomen Friese woorden (als skûtsjesilen) had als titel Een klimaatmaat, waarmee tevens het onderwerp is aangeduid: de opwarming van de aarde en haar klimatologische gevolgen.

Hieronder plaatsen we de volledige tekst, waarbij de ‘moeilijkheden’ rood zijn weergegeven. Het dictee kon natuurlijk thuis worden gemaakt, maar er waren ook negentien bibliotheken in het land, waar je kon meeschrijven en het gebeuren in Haarlem op scherm volgen.

De opkomst in de bibliotheek van CultuurSpoor Best viel tegen: vijf mensen, inclusief directeur Ingrid van Beek. Misschien is zaterdag rond het middaguur toch niet zo geschikt.

Nota bene een niet-Bestenaar was met slechts twaalf fouten winnaar: Johnny Brock uit het noord-oost Brabantse Oeffelt.

Waarom had hij voor Best gekozen en niet voor de voor hem meer nabije bieb in Den Bosch?

Brock: ‘Ik vond Best leuker en bovendien heb ik vroeger veel in deze streek gewerkt.’

Voorpagina hhBest