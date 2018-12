Aanbiedingen op internet

Best wel een scope van het ED in de aanloop naar Kerstmis: de kerstgroep uit de jaren vijftig van het Museum voor Religieuze Kunst in Uden, in bruikleen gegeven aan het Museum Bevrijdende Vleugels in Best, is zoek.

Een verhaal met een tamelijk hoog soapgehalte. Het Udense museum stapt namelijk naar de rechter en de baas van Bevrijdende Vleugels, Mark van Pelt, ‘wil niet reageren’ op vragen van de krant. Zijn Udense collega, Wouter Prins, is gezien het ‘onder de rechter zijn’ huiverig om een foto van Jozef, Maria, kindje en de rest af te geven.

Wel eens aan de mogelijkheid gedacht, dat publicatie – net als bij de beeltenis van verdachten – de opsporing zou kunnen bevorderen? Misschien is het gezelschap wel op internet (Marktplaats, Tweedehands.nl) te bewonderen, zie stukje schermafbeelding.

De weigering van de eerst verantwoordelijke, meneer van Pelt, om zelfs maar zijn droefenis uit te spreken over de vermissing, vind ik trouwens tamelijk arrogant.

