Selma van der Perre opent de tentoonstelling Palet van verzet’ door het woord ‘verzet’ met verf aan te brengen op een schildersdoek. Foto/tekst © Jan van de Ven

Opnieuw een tentoonstelling over moedige vrouwen bij Nationaal Monument Kamp Vught: ‘Palet van verzet’, over moedige vrouwen van toen en nu, gebaseerd op het gelijknamige boek van Simone Jacobs. Het is een expositie waarin veertien vrouwen worden geportretteerd (de foto’s zijn van Chris van Houts) die het niet pikten – of het nu de nazi’s waren in de Tweede Wereldoorlog waartegen ze in opstand kwamen of onderdrukkers die sindsdien vrouwen de barricaden hebben opgejaagd, ze lieten het niet over hun kant gaan.

De tentoonstelling werd geopend door Selma van der Perre (1922), die in de wo2 deel uitmaakte van de verzetsgroep van Joop Westerweel.

