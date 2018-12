Op vrijdag 28 december (Onnozele Kinderen!) organiseert CultuurSpoor Best een ‘reis naar de maan’ voor kinderen van 7 t/m 12 jaar. Ze doet dat samen met Curiosityworld. Hoe ziet de maan er van dichtbij uit en waar komen al die kraters vandaan? Hoe lang doe je erover om naar de maan te reizen? Deze en meer vragen komen aan bod tijdens een kinderworkshop.

De workshop (14:00-15:30 uur) start met een interactieve lezing om de maan van dichtbij te bekijken. Met filmbeelden van het NASA Kennedy Space Center in Florida. Daarna gaan de deelnemers de maan zelf namaken, waarbij ze klei en echte lavasteentjes gebruiken.

Meedoen kost €7,50. Graag vooraf aanmelden via receptie@cultuurspoorbest.nl. Meer informatie op cultuurspoorbest.nl.

Ook voor iets oudere kinderen is er in de kerstvakantie iets te doen bij CultuurSpoor Best: ‘Leer hoe je radio maakt’



Kinderen tussen de 10 en 14 jaar kunnen in de kerstvakantie leren hoe zij échte Radiorakkers worden. Tijdens een workshop van twee uur ontdekken ze hoe je het nieuws voorleest, liedjes aankondigt en je eigen radioverhaal maakt. Radiorakkers, Omroep Best en CultuurSpoor Best organiseren de workshop ‘Radio Maken’ op donderdagmiddag 27 december.

De fragmenten die tijdens de workshop worden gemaakt, zijn terug te horen op radiorakkers.nl en via Omroep Best. Na de workshop ontvangen deelnemers de Radiorakker Oorkonde en krijgt iedereen zijn of haar radioproductie per e-mail als herinnering.

De workshop vindt plaats bij Omroep Best in de CultuurBank aan de Raadhuisstraat (trap op, achterom lopen) op 27 december van 13:30-15:30 uur. Reserveer kaarten via receptie@cultuurspoorbest.nl. Meedoen kost € 7,50. Er is plek voor twaalf deelnemers.

