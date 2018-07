Out Herlaer is weer omgeven door een gracht. daarlangs wordt een aarden wal gelegd. Het origineel is een ‘panoramische foto’, dus klik er op om hem in volle glorie te zien. Foto © Jan van de Ven

Zou Frederik Hendrik zien dat het goed is zo? De boerderij op de plek waar in 1629 – het jaar dat hij ‘s-Hertogenbosch innam – het kasteel stond waar hij belangrijke buitenlandse gasten liet logeren opdat zij het beleg konden volgen, zou hij er iets van herkennen?

Het zijn nog de oude bakstenen van dat kasteel waarmee boerderij Out Herlaer gebouwd is. op de oude fundamenten. Er was tot voor kort geen gracht meer – die is teruggebracht. en langs die gracht wordt nu een aarden wal aangebracht. Het is de grond die vrijkwam bij het graven van de gracht die daarvoor wordt gebruikt – na te zijn gezeefd om eventuele archeologische bodemvondsten veilig te stellen.

Vanaf links loopt de rivier de Dommel met een wijde boog om Out Herlaer heen, richting Den Bosch.

Out herlaer is gekocht door de stichting Het Brabants Landschap. de boerderij wordt in oude glorie hersteld. Het wordt een Brabants buitenmuseum en een expositieruimte en werkplek voor kunstenaars.

