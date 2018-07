Mag een fietser op dit moment het autovrije gedeelte van de Bestse Hoofdstraat (uitrit) verlaten? De hoofdrijbaan, waarop de auto zich bevindt behoort tot een 30 km-zone. Antwoord: ja. Het wegenverkeersreglement zegt over voorrangssituaties: ‘bij gelijktijdige nadering van een kruising’. Niets aan de hand dus. Maar een 73-jarige fietser, die zegt ‘altijd goed op te letten’ werd onlangs in een nagenoeg dezelfde situatie door de politie bestraffend toegesproken. Reed die politieauto wel dertig?

ver de verkeerssituatie in het vernieuwde centrum van Best was ik eigenlijk uitgepraat. In november vorig jaar toonde ik al eens aan dat fietsers in de Hoofdstraat aanhoudend in de knel raken door de manier waarop automobilisten zich hier (te hard rijdend) door de 30 km-zone wringen.

Het hier ontbreken van een oversteekplaats voor voetgangers (bejaarde omwonenden!) is een voortdurende bron van kritiek, maar de gemeentelijke politiek heeft het zeker tot nu toe te druk gehad met de verkiezingen en de vorming van een nieuw college van b en w, om tot effectief handelen te kunnen overgaan. Intussen is het vakantie.

Aanleiding tot dit stukje is dus een voorval dat ik al globaal onder bovenstaande foto beschreef. Een 73-jarige fietster verliet de uitrit, omdat ze vond dat dat nog makkelijk kon. Dat vond niet een politievrouw, die verderop in de Hoofdstraat naast haar kwam rijden en haar door het geopende portierraampje bestraffend toesprak, om vervolgens, druk druk, door te gassen.

Voorpagina hhBest