e verengelsing van ons land speelt overal. Amsterdam natuurlijk, de universiteiten waarvan enkele zich university noemen (Tilburg, Maastricht) en Roosendaal of all places niet te vergeten. Je hebt daar een Rosada Outlet Center, dat zich de laatste jaren in een grote populariteit mag verheugen, al is de kledingbranche ook hier meer dan oververtegenwoordigd.

Rosada (overdekte parkeergarage met zeer laag tarief) is opgezet als een ‘rustiek middeleeuws’ dorpje waar zelfs een klokkentorentje model raadhuis valt te ontwaren. Over populariteit gesproken: ook bekend bij Belgen en Duitsers, de laatsten even overwippend vanuit de Zeeuwse recreatieoorden.

Tijdens de pinksterdagen stond er op een gegeven moment een twee kilometer lange file op de ontsluitingsweg vanaf het spoorviaduct in Roosendaal centrum richting de autowegen naar Rotterdam en Bergen op Zoom tot de N-weg naar Wouw, waaraan Rosada is gelegen.

Maar Nederlandstalige aanduidingen en winkelnamen ontbreken dus zo goed als volledig. Geen beletsel voor een levendige handel, integendeel en dat zal het wel zijn. En om nog iets positiefs te melden: gratis openbare toiletten, veel prullenbakken en alles brandschoon.

Maar het is lang geleden dat in deze stad werd gezongen: Dan zedde gij van Roasendaol, dan zedde net als ikke.

Voorpagina hhBest