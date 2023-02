De Prins Bernhardlaan, verbinding Oirschotseweg-Willem de Zwijgerweg, is nu in de praktijk een racebaan en wordt geschikt gemaakt voor maximaal 30 km.

De gemeente Best gaat, te beginnen in augustus, de Prins Bernhardlaan reconstrueren, omdat de riolering aan vervanging toe is. Bij deze vervanging maakt men van de gelegenheid gebruik om de gehele openbare ruimte zo toekomst gericht mogelijk opnieuw in te richten.

De Bernhardlaan, waar nu nog veel te hard wordt gereden, wordt een 30 km-weg. De weg wordt smaller (6 meter) in klinkerbestrating. Daarnaast komen er snelheid beperkende maatregelen door veel asverspringingen in de weg; parkeren wordt uitgevoerd in grasbetontegels waarin water kan infiltreren.

Verder voorzien de plannen in de aanleg van een afzonderlijk schoonwaterriool in de zuidzijde van de prins Bernhardlaan (aan de noordzijde is geen aansluiting op een schoonwaterriool).

De bestaande grasstroken worden uitgebreid en aangelegd als wadi’s waarin het water kan infiltreren in de omgeving en alleen bij extremen via een overstort naar het riool wordt afgevoerd. De totale oppervlakte groen wordt uitgebreid.

Bomen

Een en twintig bomen, meest eiken worden gekapt op plaatsen waar ze dicht op elkaar staan en elkaar daardoor beconcurreren in hun onderlinge groeiruimte. De gemeente verklaart desgevraagd: ‘We geven te behouden bomen meer groeiruimte door vooral aan de oostkant van de Prins Bernhardlaan te kappen. We hebben geprobeerd in het ontwerp bomen om-en-om weg te halen dan wel te behouden en waar dit niet mogelijk was twee-om-twee bomen weg te halen en te behouden. Deze aanpak komt de kwaliteit en de gezondheid van de te behouden bomen aanmerkelijk ten goede.’

En verder: ‘Hiermee investeren we in de kwaliteit van de te behouden bomenrij aan de oostzijde van de Prins Bernhardlaan. In het verleden hebben we iets dergelijks al een keer gedaan aan de westzijde.’

De gemeente beschouwt dit als ‘vergroening in de vorm van kwaliteitsverbetering door meer groeiruimte aan te behouden bomen te geven boven de grond.’

Door regenwater in het gebied vast te houden en door meer vierkante meters groen aan te leggen, krijgen de te behouden bomen ook ondergronds meer ruimte en water om te groeien.

Door de weg als 30 km-weg in te richten zijn ook lagere lichtmasten nodig. In tegenstelling tot de huidige lichtmasten, komen de lagere lichtmasten onder de boomkronen van de te behouden bomen te staan. Dit zou minder lichtvervuiling opleveren.



De planning voor het verwijderen van de bomen is de tweede helft van maart. De reconstructie van de Prins Bernhardlaan is gepland op augustus 2023 tot juli 2024.