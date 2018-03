oosendaal heeft meer dan je denkt. Dit is niet laatdunkend bedoeld, maar mogelijk zijn er mensen die de West-Brabantse stad onderschatten. En het tijdschrift voor Brabants erfgoed InBrabant (2018/1) heeft een artikel over bouwwerken in Roosendaal, dat prikkelt tot weer eens een stadswandeling.

InBrabant is een tweemaandelijkse uitgave van Brabants Heem, Historische Vereniging Brabant en Erfgoed Brabant. Het ziet kans, elke keer weer onderwerpen aan te snijden die je doen opveren en die daarom de aandacht verdienen van meer mensen dan abonnees en de aangeslotenen van genoemde organisaties.

Het omslagverhaal is van Joss Hopstaken en Emy Thorissen en gaat over architect Jacques Hurks, in zijn periode van de zogenaamde Amsterdamse School. Van hem zijn in het oude centrum van Roosendaal nogal wat markante goed bewaarde woonhuizen uit de jaren dertig van de vorige eeuw te zien, soms met een interieur dat wordt gekwalificeerd als behorende tot ‘de mooiste in Nederland’. Ook is daar de bekende Sint-Josephkerk uit 1923->, die de schrijvers ‘om meer dan een reden uniek’ noemen.

Je bent soms uren zoet met InBrabant, in elk geval met dit nummer. Zo schreef Luc Brants een boeiend verhaal over homoseksualiteit in Brabant: van doodzwijgen naar roze maandag. Mooi geïllustreerd ook.

En dan Pertrus Vladeraccus (1571-1618), door Michiel Verweij ‘humanist op het snijvlak van de geschiedenis’ genoemd. Een man van de contrareformatie, die van grote betekenis zou zijn geweest voor de gehandhaafde katholiciteit van Brabant.

Koos-jan de Jager en Jeffrey Huntjens belichten de strijd voor het r.-k. onderwijs rond 1878. Die verliep synchroon, maar (uiteraard) niet samen met het protestants christelijke volksdeel.

Frans van Gaal citeert vervolgens de inmiddels 87-jarige Bredanaar Ton Burger, over de evacuatie van Breda in mei 1940, die hij als 9-jarige meemaakte. En René Bastiaanse, directeur van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) roept zijn provinciegenoten op, in schoenendozen te neuzen naar informatie over mensen die in de vorige eeuw door wat dan ook zijn gesneuveld. Er moet een digitale eregalerij komen. Een vijftal portretten van jongens die zijn omgekomen dient als voorbeeld.

Tenslotte – ik deed ‘n forse greep – wie was Gerard van Horne (ca.1551-1612), van wie het Noordbrabants Museum een ‘geknield’ portet op een altaarstuk heeft kunnen aankopen? Stukje geschiedenis van het oude hertogdom door Ad van Pinxteren.

