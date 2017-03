Johannes Passion sterk in opmars

De herdenking van Christus’ lijden in de Goede Week is naar de marge van het leven gedrongen. In de aanloop naar Pasen, te beginnen vandaag, is een bezoek aan een uitvoering van het oratorium Mattheus Passion van Johann Sebastian Bach (<- weinig bekend portret van de componist in zijn jonge jaren) ervoor in de plaats gekomen. En dan allang niet meer die ene beroemde uitvoering door de Nederlandse Bachvereniging in de kerk van Naarden (leden van het kabinet op de voorste rij) op Goede Vrijdag en tegenwoordig ook op Paaszaterdag. We telden meer dan 40 locaties, vaak meer uitvoeringen per plaats.

Bron is de website backagenda.nl. Voor het eerst zijn er ook uitvoeringen op de Wadden, namelijk op Texel (1 en 2 april) Naast de Mattheus, zijn nog twee ‘lijdensoratoria’ van Bach in opmars, vooral de Johannes Passion (26 keer, waaronder Breda, Eersel, Oss en Woudrichem) en twee naar het Lukas-evangelie, in Hoorn en Naaldwijk.

Johannes Passion onder leiding van Nikolaus Harnoncourt -> (1929-2016) op YouTube.

Oirschot heeft ook z’n Mattheus, op 12 april, maar meer bekend in Brabant is de Stabat-Mater-traditie, die zaterdag en zondag (de laatste uitverkocht) zijn 19e uitvoering beleeft. Deze keer gaat het om de oerversie van Antonin Dvorák uit 1876, met pianobegeleiding. De organisatie meldde vanmorgen dat voor het concert van morgenavond 17 uur nog maar veertig kaarten beschikbaar zijn.

