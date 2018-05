Peter Stiekema

et bisdom Roermond wacht – met een zekere spanning – op de benoeming van een nieuwe bisschop, als opvolger van monseigneur Frans Wiertz, die met emeritaat is/gaat, een mooie omschrijving voor met pensioen. Heel veel indruk heeft Wiertz als bisschop niet echt gemaakt. Ik heb hem eens ontmoet, tijdens een kennismakingbijeenkomst plus rondleiding bij het Limburgs Dagblad, net na zijn aantreden als opvolger van de op zijn minst omstreden bisschop Jo Gijsen. Het leek me een vriendelijke man, maar niet erg daadkrachtig. Denk maar eens aan de manier waarop hij altijd de schier misdadige deken Haffmans van Gulpen de hand boven het hoofd heeft gehouden. Die man deed letterlijk alles wat God verboden zou hebben, mits hij had bestaan. Oud-collega Maarten van Laarhoven heeft daar nog eens een prangend boek over geschreven.

Erg vlotten wil de benoeming van een opvolger nog niet. Ten eerste is er het probleem van de vaderlandse bisschoppen, die niet erg ingenomen zijn – om het maar zachtjes uit te drukken – met het beleid van paus Franciscus. De paus had een paar jaar geleden het plan opgevat Nederland te bezoeken, maar kreeg het dringend advies van de vaderlandse bisschoppen om zulks maar achterwege te laten. En hij luisterde, wat heel verstandig was.

Inmiddels is een lijst met drie kandidaat-bisschoppen, opgesteld door de vaderlandse prelaten, in Rome naar de prullenbak verwezen. Vermoedelijke reden: Te behoudend en mogelijk niet al te sympathiek tegenover de paus, die een andere koers vaart dan ongeveer al zijn voorgangers, hetgeen hier te lande door de hoge geestelijkheid van harte wordt betreurd.

Ten tweede is er in Limburg onder behoudende katholieken nog steeds een hang naar het strikte beleid van Gijsen, hetgeen een benoeming hier niet echt eenvoudiger maakt. Volgens De Limburger wordt er in juni een nieuw lijstje naar Rome gestuurd, maar wanneer daar een beslissing over wordt genomen is onduidelijk. Pas in de loop van 2019 is de verwachting, tenzij de vaderlandse prelaten dit jaar hun huiswerk wel goed hebben gedaan, in de ogen van Rome, althans.

