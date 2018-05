De profielschets van de nieuwe burgemeester van Best, opvolger van Anton van Aert, is klaar en zal op 5 juni in een openbare raadsvergadering worden aangeboden aan de Commissaris van de Koning. De vertrouwenscommissie uit de raad heeft zich sterk laten leiden door de uitkomst van een online-enquête onder de bevolking, hoewel de respons (449 op een inwonertal van 30.000) moeilijk als representatief kan worden beschouwd.

Uit de voorgelegde stellingen blijkt onder meer dat ‘de inwoners van Best’ het belangrijk vinden dat de nieuwe burgemeester het gezicht van de gemeenschap is. Hij/zij is zichtbaar aanwezig bij evenementen en heeft een informele houding.

Onderwerpen die in de profielschets bijzondere aandacht krijgen zijn: Samenwerking binnen de regio

Leefbaarheid

Economie

Veiligheid

Samenleving (de nieuwe burgemeester woont in de gemeente Best)

Hij treedt ondersteunend op bij vernieuwing gemeentelijke organisatie.

‘Zo, uitdagingen genoeg, want met Best kan het nog beter,’ aldus de vertrouwenscommissie. ‘Wij laten ons graag verrassen door die kandidaat die alles in zich heeft wat Best zoekt.’

