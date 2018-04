Peter Stiekema

e inmiddels gesloten Fatimakerk in het dorpje Offenbeek bij Beesel (Tussen Roermond en Venlo) wordt een indoor trampolinepark. Meestal worden niet meer in gebruik zijnde kerken gesloopt, maar de werkgroep Herbestemming Fatimakerk heeft met initiatiefgroep Hertje Offenbeek (vrij vertaald ‘Hartje Offenbeek’) en de gemeente Beesel een ondernemer gevonden die van het gesloten kerkje,een attractie met kleinschalige horeca wil maken.

Kan het mooier, een trampoline, waarmee je sprongen in de richting van de hemel kunt maken (tot zo’n vier meter hoogte, schat ik) zonder dat je armen of benen breekt, of je nek, waarmee je anders zonder veel problemen een martelaar van Offenbeek zou kunnen worden genoemd, die uit Gorinchem indachtig, maar zonder al te veel Spaanse invloeden.

En die kleinschalige horeca in een voormalige kerk? Zo’n mededeling maakt me trouwens ook behoorlijk nieuwsgierig. Een soort heilige tosti bijvoorbeeld? Analoog aan de voormalige eucharistievieringen, al dan niet vergezeld van een glas wijn, dat op den duur min of meer vanzelf in water verandert? in aanwezigheid van of de hostieband, de tostiband, nee natuurlijk de Jostiband?

Wie die initiatiefnemer van het trampolinepark is, wil tot op de dag van vandaag nog niemand zeggen. Volgens de Beeselse wethouder Jan Smolenaars ziet het businessplan van deze ondernemer er echter heel solide uit. "Ik heb er alle vertrouwen in dat het trampolinepark in de kerk gerealiseerd wordt”, zegt hij. Volgens de Werkgroep Herbestemming Fatimakerk kan de voorziening in ieder geval nog dit najaar de deuren openen. Of de Heilige Voorzienigheid daar iets mee van doen heeft? ik waag het te betwijfelen. Maar alles beter dan weer een nieuwe moskee, toch? Of zou mgr Wiertz nog een baantje zoeken, min of meer in dienst van de kerk?

