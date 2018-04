Gibert de Kort vertelt over ‘zijn’ standerdmolen 3. Foto © Jan van de Ven

Jan van de Ven

olenaars zijn trotse lieden. het blijkt uit de manier waarop zij vol vuur vertellen over hun molen en hun vak. En bij Gilbert de Kort is dat al niet anders. Hij is al tientallen jaren de molenaar van ‘standerdmolen 3’ in Heusden, op de vestingwal aan de noordwestzijde van het stadje.

Vandaag (zaterdag) heeft de kort zijn molen opengesteld voor publiek. De wieken draaien rond, maar ze zijn minder enthousiast dan de molenaar. Er staat maar een zuchtje oostenwind, en da’s te weinig. ‘De molen draait eigenlijk maar vanaf windkracht 3’, aldus De Kort. En zoveel wind staat er op deze warme dag nog niet. Het gaat van zuchtje tot zuchtje; van even draaien tot stilstaan. De korenmolen maalt dan ook niet. Om de steen in beweging te krijgen moet er echt wat harder geblazen worden.

Ze blijven imposant, die oude molens (of reconstructies daarvan), met die oude techniek die nog steeds werkt. Deze molen is als laatste van de drie oorspronkelijke molens herbouwd tijdens de reconstructie van de vesting. De bouw werd in 1975 voltooid.

