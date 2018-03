De VVD kan als grootste partij in Best (6 zetels) het initiatief nemen tot besprekingen over de vorming van een college van b en w (‘coalitie’). De gemeenteraad telt 21 zetels, zodat een meerderheid van 11 nodig is om spijkers met koppen te kunnen slaan.

Er zijn momenteel vier wethouders. Voor de hand liggend is, dat eerst wordt gekeken naar de partijen met de meeste zetels na de VVD. Dat zijn in volgorde van grootte (verkregen stemmen) CDA, Best Open en Jongerenpartij JO (elk 3 zetels). Van deze partijen heeft in de zittingsperiode 2014-2018, naast de VVD, één groepering een wethouder, namelijk Best Open. Deze lokale partij heeft dus goede papieren, mede gezien het financiële aspect – keert hij niet terug dan zal er wachtgeld moeten worden betaaald.

Om tot 11 te komen, zouden er nog minstens 2 stemmen bij moeten. Kiest men voor het CDA, dat voor het wethouderschap een ervaren kandidaat heeft? Of toch voor JO, dat na 35 jaar raad, ook wel eens wil meeregeren. Of weer voor D66, dat weliswaar tot 2 zetels is gehalveerd, maar ook in de afgelopen periode een wethouder had? Ook hier zou het financiële aspect kunnen meespelen.

Allemaal vragen, waarbij we eraan herinneren dat het CDA tot nu toe de grootste partij was in Best en bij de vorige formatie bewust buiten spel is gezet.

Kortom, er is van alles mogelijk.

Verkiezingsuitslag Best 2018 – Analyse kiezersgedrag Best – Wethouder niet altijd gekozen bestuurder —Voorpagina hhBest