VVD kan nu tonen dat ze een democratische partij is

e uitslag van de gemeenteraadsverkiezing in Best wijst uit dat in de gedachtenvorming de plaatselijke politiek nauwelijks een rol speelt. Mede door het ontbreken van Groen Links, kon de VVD optimaal profiteren van de landelijke trend en maar liefst 25% (goed voor 6 zetels) naar zich toetrekken. Haar wacht het initiatief tot de vorming van het college van b en w en het is te hopen, dat ze daarbij zal aantonen dat de democratie nog leeft. Geen congsievorming als vier jaar geleden aub. Bij de landelijke trend hoort ook een versterking van ‘de lokalen’. Die is in Best beperkt zichtbaar door de groei van Jongerenpartij JO van 2 naar 3 zetels. Maar aan de stempercentages te zien, heeft Best Open (3 gelijk) daarvoor moeten bloeden.

Coalitiepartij D66 (4->2) is gehalveerd en Gemeentebelangen (2 gelijk), ooit regerend, samen met het CDA, lijkt definitief naar de marge gedrongen. Het zal –nogmaals- van de VVD afhangen of het CDA (van 4 naar 3) een wethouder mag leveren; gaat dat door dan wordt Paul Gondrie (teruggetreden na dertig jaar raadslidmaatschap maar wel weer voor het dagelijks bestuur beschikbaar) ‘draaideur-wethouder’.

Het wordt evenwel nog een heel gedoe, die collegevorming, met drie partijen op 3 zetels. Wat mij betreft late men het inschakelen van een informateur achterwege, want dat is vier jaar geleden democratisch gezien allesbehalve een succes gebleken.

Tenslotte de PvdA (2->1). Ik wil nu best vertellen, dat ik op die partij heb gestemd en wel op grond van een uitstekend, uitgebreid verkiezingsprogramma. Ook deze partij is ‘slachtoffer’ van de landelijke trend. Plaatselijke politiek? Mijn inschatting: het merendeel van de Bestse kiezers, vooral de nieuwkomers in welvarende wijken als Heivelden en Heuveleind, lezen geen krant en zijn vooral druk met het vluchtig oppikken van (nep)nieuwtjes via hun smartphones. Daar ga je dan als coalitiepartij.

Ik heb de PvdA overigens vorig jaar vergeefs gewaarschuwd, toen zij koste wat kost, ondanks de waarschijnlijkheid van zetelverlies, een vertrokken wethouder voor een half jaar wilde vervangen door een partijgenote uit Helmond. Maar ja, dat klonk natuurlijk als ‘wij waarschuwen China voor het laatst.’

Het dagelijks bestuur van Best (b en w) kost scheppen geld door mutaties in 2017-2018, waarover het zittende college weigert opening van zaken te geven. Daarvoor zou eigenlijk een WOB-procedure (Wet Openbaarheid van Bestuur) moeten worden gestart. Het gemeentebestuur 2014-2018 is er een van gebrek aan transparantie en van achterkamertjesgedoe.

Moge de verkiezingsuitslag leiden tot terugkeer van de democratie in Best.

