De gesloten praktijk zit in het meest rechtse gedeelte van dit gebouw aan de Oirschotseweg. Het aangrenzende BestSmile heeft met de drugskwestie niets te maken.

Op grond van de Gemeentewet, de Opiumwet en het handhavingsbeleid heeft de burgemeester van Best het bedrijfspand aan de Oirschotseweg 68, waarin een praktijk voor tandprotheses is gevestigd, gesloten voor een periode van 6 maanden. De sluiting ging in op 19 maart 2018.

Op 22 februari 2018 heeft de politie daar in de kelder een hennepkwekerij aangetroffen.

De onderneming heeft de klanten meegedeeld, dat in Best naar een nieuw onderkomen wordt gezocht. Afspraken zijn tot onbepaalde tijd uitgesteld. Het is ook mogelijk naar een soortgelijk bedrijf elders in de regio te gaan.