Sante Brun







rits Schils, dat was nou eens een echte ouderwetse journalist. In de betekenis van: vooroorlogs degelijk. Het is alweer bijna 11 jaar geleden dat ik hem voor het laatst zag, bij de begrafenis van een andere collega, en nu hoor ik via via dat hij ook overleden is. Hij was op Eerste Kerstdag 85 jaar geworden. Frits’ vader was journalist, evenals zijn broer Jan.

