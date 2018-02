Als het nog lang duurt met die lelijke zijgevel van het Van Heesewijk-huis in het centrum van Best, is het misschien een idee om het zo voor ‘n tijdje op te lossen.

Toevallig passeren er vandaag verschillende van dit soort beschilderingen op Twitter. In Frankrijk heb ik in de loop van jaren heel wat dergelijke effecten gezien. Vaak grappig, want trompe l’oeil (gezichtsbedrog).

Je kunt natuurlijk ook de graffiti-kunstenaars, van wie er in Best e.o heel wat zijn, uitnodigen.

