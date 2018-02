Nu de villa uit 1880 Mon Repos aan de Bestse Hoofdstraat is gesloopt, is ze een belofte geworden: ze zal namelijk met gebruikmaking van de originele elementen, als onderdeel van een veel omvangrijker bouwproject worden herbouwd. Aanvankelijk was het de bedoeling het huis te restaureren, maar de bouwkundige toestand – met name die van de fundering – bleek zo slecht dat het anders moest. In elk geval wordt met de nu geplande bouw een problematisch gedeelte van de Hoofdstraat aangepakt. De foto-inzet links-onder toont enkele elementen die kennelijk op hergebruik wachten.

Het perceel van ‘Mon Repos’ grenst aan het al jaren leegstaande monumentale, voormalige woonhuis (later kantoor) van de familie Van Heesewijk. Daartegenaan heeft nog een huisje gestaan, dat bij de aanleg van de spoortunnel, ca. 1999, is gesloopt. Zie het litteken, dat tot voor kort werd afgedekt door een grote foto van het 500 jaar oude gilde Sint Odulphus. Is dat er bij de tweede januaristorm afgewaaid? Hoe het zij, geen gezicht, als entree van Best aan de Oirschotse kant.

Wat we nooit begrepen hebben, is de sloop, in dezelfde tijd, van de nieuwe, moderne villa van Van Heesewijk op het terrein dat nu met vergrotingen van oude ansichtkaarten is afgeschermd. Dat huis was een aantal jaren notariskantoor, waarna er nog een kinderopvang in heeft gezeten.

