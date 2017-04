Het diner dat koning Willem Alexander 150 landgenoten voorschotelde in het Paleis op de Dam, was ‘een warme hap’ vergeleken bij de lunch, offert par la commune de Ginneken aan zijn voorvader Willem III op 30 november 1874.

De hoftaal was in die tijd nog Frans, dus ook termen als ‘een vorkje prikken met’, of ‘aanschuiven’ zoals die vandaag in de kranten staan, waren er niet bij. Trouwens, is dat aanschuiven niet de taak van de lakeien?

Het menu voor Son Majesté trof ik aan als facsimile in het tijdschrift van de heemkundekring Paulus van Daesdonck (nr. 191, 2012) die de voormalige gemeente Ginneken en Bavel als werkgebied heeft. Het is niet overal leesbaar en raadpleging van diverse Brabantse dataverzamelingen op internet leverde geen transcriptie op.

De lunch werd genoten, ter gelegenheid van de onthullling van een monument –> voor de destijds beroemde generaal Chassé op het plein bij de (Ned. Herv.) Laurentiuskerk aan de Brugstraat (tegenwoordig Duivelsbruglaan) in Ginneken.

Volkskoning Willem Alexander liet de menigte op de Dam nog even meegenieten tijdens het maken van een groepsfoto. Zoiets was in 1874 natuurlijk ondenkbaar. Maar onderschat het ook toen massaal vanuit Breda e.o. toegestroomde volk niet. Ook daarover bevat genoemd heemkundeblad hilarische informatie. De kastelein van de aan de kerkplein grenzende herberg De Vrachtwagen (tegenwoordig bekend als Boerke Verschuren) haalde pannen van het dak, zodat het publiek perfect uitzicht had op het gebeuren.

In 1932 was er bij het Chassémonument een relatief soberder herdenking, waarbij koningin Wilhelmina zich liet vertegenwoordigen door haar gemaal prins Hendrik. Henri t’ Sas, die schuin tegenover het monument woonde, wijdde er een aflevering van zijn rubriek Straatfilm in het Dagblad van Noord-Brabant aan, die hem op het verwijt ‘oneerbiedigheid’ van sommige lezers kwam te staan.

