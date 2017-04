Peter Stiekema

emissionair minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem is niet van plan om negatieve spaarrentes te verbieden. Banken die hun klanten willen laten betalen om te sparen, legt hij geen duimbreed in de weg. Dat bleek deze week uit antwoorden op Kamervragen van de SP. Zij vroegen de demissionair minister (PvdArmoede) onder meer of hij net als in België banken wil verbieden om negatieve rente te rekenen. De aanleiding was het verlagen van de rente naar nul procent door de Triodosbank.

De rente op de kapitaalmarkt staat al maanden zeer laag, waardoor banken de rente die zij geven op spaargeld ook de dieperik in zenden. De opbrengst is nu al minuscuul, zeker als je bedenkt dat Je 1.25 procent belasting moet betalen over een al heel lang niet meer gerealiseerd rendement op spaargeld van 4 procent.

Gek eigenlijk dat je daar alleen de SP over hoort. Al die partijen die begin maart nog over elkaar heen buitelden met de meest fraaie beloften? Je hoort ze niet meer. Ook Henk Krol niet, die als dunne driet van het scherm droop en op de avond van de verkiezingen zelfs bereid was om de een of andere vogeltjesdans op te voeren. Hij zwijgt in alle talen. Oh, ja, het is weer reces. Politieke voorjaarsvakantie. Maar het ministerie van Financiën kan toch niet doorgaan met het heffen van belasting op nimmer gerealiseerde rendementen?

Verbieden gaat Dijsselbloem dus te ver. Hij schrijft dat dit kan leiden tot ‘een verstoring van de markt’ en ten koste zal gaan van het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB). De ECB koopt iedere maand 60 miljard euro aan staatsobligaties op, dat is de voornaamste reden dat de rente zo laag is. Laten we wel zijn, het is juist de ECB die de markt verstoort door al die waardeloze staatsobligaties van o.m Griekenland op te kopen. Dat moet een keer fout gaan. Een monetaire ramp ligt op de loer.

Overigens zijn de banken ook nu bepaald niet gratis. Een betaalrekening kost al geld. Ben eigenlijk wel benieuwd wat Dijsselbloem gaat doen als er eindelijk een nieuw kabinet komt. Op een baan in Europa heeft hij weinig kans na zijn”’Schnaps und Frauen-uitspraak”, zijn eigen variatie op “Wein, Weib und Gesang”. Die is hem in heel Europa stevig kwalijk genomen en hem restte weinig dan afgelopen week zijn excuses aan te bieden. Nee, het zal wel een dik betaalde baan bij deze of gene bank of verzekeringsmaatschappij worden, schat ik maar zo.