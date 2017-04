Heck’s lunchroom in Utrecht. Het interieur verraadt invloed van Nouveau Art, oftewel Jugendstil, een kunststroming die toen overigens al over z’n hoogtepunt was. Prentbriefkaart uit particuliere collectie,

Heck, later Ruteck, was tussen 1923 en 1970 een lunchroom-keten met vestigingen in Nederlandse (middel)grote steden. Voor de opkomst van de Chinese restaurants, waren zij de gelegenheden waar de burgerman ‘wel eens uit eten’ ging; locatie van zakelijke en minder zakelijke afspraken. Pure nostalgie, maar daarvoor moet je wel minstens zeventig zijn. ‘Bijzonder was het gratis entertainment: zo hebben André van Duin en de zangeres Connie van den Bosch bij Ruteck’s hun eerste schreden op weg naar succes gezet,’ schrijft Cees Mallander in een aardig artikel over dit stukje horecageschiedenis op de website Oneindig Noord Holland. Maar hun latere tv-optredens, het huisgebonden entertainment, zullen mede hebben bijgedragen aan het teloor gaan van de Rutecksformule. In Utrecht kon je er, zo te zien ook biljarten. In Breda was een Heck/Ruteck-restaurant aan de Korte Brugstraat.

