Happy Easter with a most original Resurrection: Christ ponderously climbing out of the tomb with his back turned to us. By Meister Francke 🐣 pic.twitter.com/Bzw2pcLUyN — Rembrandt’s Room (@RembrandtsRoom) 16 april 2017

Dit is inderdaad een unieke afbeelding. Niemand heeft Jezus uit zijn graf zien verrijzen. Het schilderij (ca. 1400) is zo mogelijk apocriefer dan apocrief. Wie is daar trouwens met een lans in de weer? Ik citeer (vrij weergegeven) een stukje uit het Marcus-evangelie, dat op paaszondag werd gelezen: Maria Magdalena en Maria van Jacobus en Salome wilden het lichaam balsemen. Onderweg naar het graf vroegen ze zich af, wie de zware steen voor de deur zou wegwentelen. Maar, dichterbij gekomen, zagen zij dat die al was verwijderd. Binnen zagen zij een jongeman (een engel) in een wit gewaad zitten. ‘Niet bang zijn,’ zei hij. ‘U zoekt Jezus van Nazareth, die gekruisigd werd, maar die is hier niet. Hij is verrezen.’ Er zijn ook afbeeldingen, waarop je Romeinse soldaten, die als bewakers waren aangesteld, het gezicht ziet afwenden, terwijl Jezus boven het graf zweeft.

Voorpagina hhBest