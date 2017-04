Drie foto’s van Joden die in de tweede wereldoorlog in de Nazi-vernietigingskampen zijn vermoord aan een muur in De Mortel, achter de voormalige synagoge van Den Bosch. Foto (c) Jan van de Ven



Jan van de Ven

Gisteren heb ik vijftien verhalen gelezen over Joden uit Den Bosch en Vught die in de Nazi-vernietigingskampen zijn omgekomen. Lijkt me volkomen overbodig op te merken dat je daar niet vrolijk van wordt, zeker niet als je net een verhaal in de krant hebt gelezen waarin wordt verteld dat op scholen de ontkenning van de holocaust de klas binnenkomt. Er zijn niet alleen maar feiten, tegenwoordig, er zijn ook alternatieve feiten… tjee, wat ben ik blij dat ik gedegen journalistiek ben opgeleid…

