Die Thierry Baudet met zijn- volgens sommigen – slechte latijn in de Kamer. Tot de orde geroepen door de (gelukkig herkozen) voorzitter. Je moet maar denken, het gaat er niet om hoe er over je wordt gesproken, áls dat maar gebeurt. Tweets: wat ’n malloot en: die is hartstikke gek. Daar kun je weer op reageren met: het voordeel is dat-ie de aandacht afleidt van andere gekken.

Ik heb – daar gaat opa weer – een politicus gekend, op wiens latijn je zat te wachten. Dat was het VVD-lid van de Eerste Kamer Ym van der Werff uit Breda (<- foto uit het kamerarchief) die ik evenwel vooral heb gekend als fractievoorzitter in Provinciale Staten van Noord-Brabant en later als gedeputeerde van culturele zaken en milieu. Hij was historicus en dat droeg hij uit. Bovendien een geestig en beminnelijk persoon. En ja, hij placht af en toe zijn bijdrage te beginnen met een korte latijnse spreuk, die hij natuurlijk vertaalde. De staten zouden teleurgesteld zijn geweest als-ie dat had nagelaten.

Van der Werff was de eerste en enige VVD-er op wie ik ooit heb gestemd. Puur om de persoon. Tot hetzelfde zou ik in staat zijn als het om Klaas Dijkhoff gaat, maar landelijk ligt dat nu eenmaal ietsje moeilijker. Van Ym van der Werff is overigens de uitspraak: ‘Ik houd niet zo van politiek.’ Nou ja, ‘politieke streken’ waren hem inderdaad vreemd. Misschien is dat wel de reden, waarom hij iedereen voor zich innam. Ym had een aandoening aan de luchtwegen, die hem uiteindelijk (te vroeg) fataal is geworden.

In die tijd, de zijne en de mijne in de jaren zestig van de vorige eeuw, werd tijdens provinciale commissievergaderingen rookpauzes ingelast. Zo gebeurde het dat Ym de perstafel naderde met de vraag: ‘Nog iemand iets uit de provinciale doodskist?’ Dan doelde hij op de enorme platte kist, waarin zich voor elck wat wils bevond. De omvang van die kist had er mee te maken dat niemand er zomaar mee het provinciehuis kon uit wandelen. Die dingen gebeurden toen ook.

