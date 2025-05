‘Seksueel misbruik priesters toegedekt’

Met name in de VS en België is grote ophef ontstaan over de keuze van Robert Prevost tot paus (Leo XIV). Dat blijkt uit berichtgeving van de VRT op onder meer Radio 1 en online. De nieuwe paus wordt door een grote Amerikaanse slachtofferorganisatie beschuldigd van het toedekken van seksueel misbruik door priesters. De Belgische priester Rik Devillé die zich inzet voor slachtoffers van dat misbruik in zijn land, verklaarde ‘zeer ontgoocheld’ te zijn door deze pauskeuze. ‘Dit is pijnlijk en vele stappen terug in de geschiedenis.’

Nog in maart heeft de Amerikaanse organisatie SNAP (wat staat voor Survivors network of those abused by priests) paus Franciscus schriftelijk benaderd om eindelijk werk te maken van zijn herhaaldelijk uitgesproken nultolerantie jegens het misbruik. Maar Franciscus was toen al ernstig ziek.

De klachten over Prevost gaan over de periodes dat hij generaal overste van de Augustijnen was in Chicago (1999-2013) en bisschop van Chiclayo (Peru) vanaf 2015.

Priester Devillé: ‘Er is iemand benoemd voor wie is gewaarschuwd’.

