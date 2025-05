Peter Stiekema

oorzichtig, maar dan ook heeeeel voorzichtig, uit Nederland kritiek op Israël, waar het de oorlog en de volkerenmoord in de Gazastrook betreft. Maar de woorden volkerenmoord en oorlog bezigt minister Caspar Veldkamp van Buitenlandse Zaken niet in zijn brief aan EU-buitenlandbaas Kallas. Hij meldt slechts dat de EU moet onderzoeken of Israël zich nog wel houdt aan de voorwaarden van het EU-Israël Associatieverdrag. Het Associatieverdrag en het bijbehorende EU-Israël Actie Plan geven Israël onder meer economische voorrechten in de EU. Ook komt het land in aanmerking voor bepaalde Europese subsidies. Van de woorden van Veldkamp zullen ze in Israël wel verschrikkelijk geschrokken zijn, denkt u ook niet? Zeker nu ze daar wel volop de steun van Donald Trump genieten, die zijn vakantiekamp in Gaza steeds dichterbij ziet komen.

De Nederlandse minister heeft een en ander laten weten naar aanleiding van de Israëlische blokkade van Gaza. In Gaza is echt wel wat meer aan de hand dan een blokkade. Het heeft er alle schijn van dat Israël van zins is heel Gaza de komende weken met de grond gelijk te maken en de bevolking naar elders te transporteren. Wat dat betreft zijn de Israëliërs kennelijk goede leerlingen geweest van Nazi-Duitsland.

In wezen stelt Veldkamp slechts dat Israël met die blokkade artikel 2 van het Associatieverdrag schendt. Daarin staat dat mensenrechten en de democratische principes dienen te worden gerespecteerd. Israël laat al weken geen humanitaire hulp meer toe te laten tot de Gazastrook. Ook is de stroom afgesloten. De bevolking verhongert. Duizenden sterven en zijn al gestorven bij de bombardementen en er zullen er de komende tijden nog meer sterven, wanneer de Israëli’s met nog meer soldaten de Gazastrook binnentrekken.

Israël heeft aangekondigd om binnenkort 60 vrachtwagens met hulpgoederen toe te willen laten maar daar heeft Veldkamp weinig vertrouwen in. ‘Hoewel veel details nog onbekend zijn, lijkt dit systeem niet overeen te komen met de humanitaire principes van neutraliteit, onpartijdigheid en onafhankelijkheid, schrijft de minister in wollige woorden aan Kallas. In het Algemeen Dagblad zegt Veldkamp verder dat de situatie in Gaza snel verslechtert en dat de blokkade van noodhulp door Israël indruist tegen het humanitair oorlogsrecht. Alles opgeteld is dat reden voor een streep in het Gaza-zand aldus Veldkamp. Dat lijkt echter volstrekt onvoldoende en veel te laat. Met termen als er is een ‘bredere discussie en reflectie nodig van onze relatie met Israël’ worden de mensen in Gaza er echt niet geruster op. Hij laat ook weten dat hij niet zal instemmen met verlenging van het EU-Israël Actie Plan hangende het onderzoek. In het Actie Plan wordt de samenwerking tussen de EU en Israël verder uitgewerkt. Voor verlenging is unanimiteit nodig binnen de EU. Die komt er niet, want eenheid binnen de EU valt ver te zoeken. Ook met deze uitspraken eten de Palestijnse inwoners geen boterham meer en vangen er geen kogel of bommen minder op.

Het Nederlandse kabinet heeft natuurlijk nog een ander probleem. Er is grote verdeeldheid binnen de partijen. De grootste regeringspartij PVV staat vierkant achter Israël. Dat geldt ook voor de BBB, hoewel minder sterk. De VVD en NSC zijn kritischer, maar durven zich niet te uiten, althans onvoldoende, uit angst de woede van Wilders over zich heen te krijgen en daarmee op het einde van dit kabinet af te koersen. En in de peilingen zouden zowel BBB als NSC nog maar 1 Kamerzetel halen. Het zal dus nog wel een tijd aanmodderen blijven tenzij Wilders zelf de stekker uit het kabinet trek uit woede uit de heel langzaam veranderende houding jegens Israël. .