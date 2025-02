Peter Stiekema

ucifers Hammer (de hamer van Lucifer) uit 1977 is een boek van Larry Niven dat gaat over een apocaliptische ramp met een komeet die een groot deel van het leven op aarde zal vernietigen. De komeet wordt te laat ontdekt en eerst is er maar een heel kleine kans dat hij de aarde zal raken maar het gebeurt toch. Na de inslag wordt de aarde overspoeld met tsunami’s die een hoogte van 700 meter bereiken. Voor zover mogelijk vluchten de mensen de bergen in als ze voor de ramp worden gewaarschuwd.

Grote steden zijn echter ten dode opgeschreven. Alleen inwoners van hoog gelegen landelijke gebieden hebben enige kans van overleven. Beschaving blijkt een dun laagje vernis te zijn. Onder dat laagje zijn we wezens met maar één doel: overleven. Koste wat kost overleven, zonder scrupules.

Waarom schrijf ik hierover? Een asteroïde die onlangs de aarde passeerde komt nog eens terug in 2028 en daarna weer vier jaar later, in 2032. Dan is er een kleine kans dat ze uit de hemel komt vallen. Die kans bedraagt ongeveer 2 procent en dat is best veel eigenlijk. Vlak voor nieuwjaar ontdekten NASA astronomen in Chili de asteroïde, die de naam 2024YR4 meekreeg,

De datum van de mogelijke inslag is 22 december 2032. Waar is nog niet duidelijk. Zelf zal ik dan 81 zijn, als ik dat haal. Het onding heeft een lengte van ongeveer 40 tot 100 meter, dus maximaal de lengte van een voetbalveld. Bij het neerstorten op land zal dat veel schade veroorzaken met, indien in stedelijke gebieden, vele doden en gewonden. Misschien kunnen we het onding onschadelijk maken door er met een raket tegen aan te botsen en het van richting te doen veranderen, anders wordt het spannend op 22 december 2032. Maar wie dan leeft, wie dan zorgt. Voorlopig kunt u allemaal rustig verder slapen.