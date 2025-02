et is inmiddels alweer 11 jaar geleden dat ik werkte aan de zoveelste aflevering van het Landgraafse huis-aan-huis-blad Landgraaf Koerier, toen ik het opeens beu was. Wat was je beu? Dat ik in de eerste twee maanden van het jaar elke week overspoeld werd met carnavalsverhalen, en dan met name verhalen over de nieuwe carnavalsprinsen. *)

*) Het Zuid-Limburgse Landgraaf, hoogstens bekend van Pinkpop, is een gemeente die in 1982 is ontstaan door samenvoeging van Nieuwenhagen, Schaesberg en Ubach over Worms. Red.

