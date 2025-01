Afbeelding homeOgo

Noord-Brabant en Groningen (de laatste begrijpelijkerwijs nogal anti-gas) zijn de provincies waar de duurzame verwarming van de huishoudens met elektriciteit (warmtepompen) dus zonder gas heel snel groeit. Koploper is de provincie Flevoland.

In onder meer delen van Noord- en Zuid-Holland (Rotterdam, Dordrecht) en in Zuid-Limburg is de verduurzaming in deze zin laag. Dit meldt het software- en huisscanbedrijf homeQgo (dochteronderneming van de Rabobank), meer in het bijzonder ‘expert verduurzamen’ van dit bedrijf Emiel Jansen.

Uit de warmtepomp-analyse van homeQgo, gebaseerd op gegevens van 342 Nederlandse gemeenten, blijkt dat er grote verschillen zijn in de toepassing van al dan niet hybride warmtepompen tussen gemeenten en provincies. Met 27,5% van de huishoudens is Blaricum de koploper onder de Nederlandse gemeenten. ‘Tegelijkertijd bungelt Rotterdam met slechts 2,1% onderaan de lijst’, schrijft Jansen.

Hieronder, met enig voorbehoud (tikfouten of onvolledigheid), de cijfers over Brabantse gemeenten. Percentages van het totaal aantal woningen en tussen haakjes de gemiddelde jaarlijkse besparingen in euro’s, die meestal ruim boven de 500 liggen. Uit deze bedragen kunnen geen garanties wordem afgeleid.

Alphen?Chaam 10,7% (jaarlijkse besparing in euro’s 531), Altena 8,6 (507) Baarle-Massau 9,1% (494), Bergeijk 10,7% (544), Bergen op Zoom 8,3% (519), Bernheze 8,9% (529), Best 11,3% (524), Bladel 10,7% (539), Boekel 14,3% (511). Boxtel 8,9% (518), Breda 8,9% (521), Cranendonck 6,9% (533), Deurne 8,8% (519), Dongen 11,2% (539), Drimmelen 9,4% (502), Eersel 11,4% (536), Eindhoven 7,9% (528), Etten-Leur 16,2% (511), Geertruidenberg 9,1% (507), Geldrop-Mierlo 6,2% (530), Gemert/Bakel 9,5% (515), Gilze/Rijen 10,6% (519), Goirle 13,6% (529), Halderberge 7,2% (526), Heeze/Leende 9,5% (528), Helmond 8,5% (528), Heusden 10,2% (531), Hilvarenbeek 9,9% (505), Laarbeek 9,2% (533), Land van Cuijk 7,6% (gemiddelde besparing onbekend), Loon op Zand 8,1% (514), Maashorst 9% (onbekend), Meierijstad 8,7% (511), Moerdijk 7,5% (524), Nuenen c.a. niet beschikbaar (537), Oirschot 9,8% (539), Oisterwijk 9,4% (518), Oosterhout 9,3% (513), Oss 6,6% (515), Reusel/De Mierden 15,0% (501), Roosendaal 6,5% (523), Rucphen 9,0% (524), ‘s-Hertogenbosch 7,8% (521), Sint-Michielsgestsel 9,9% (534), Someren 9,9% (521), Son en Breugel 8,0 \% (538), Steenbergen 9,1% (515), Tilburg 9,9% (515), Valkenswaard 7,0% (523), Veldhoven 7,5% (509), Vught 7,5% (506). Waalre 9,5% (563), Waalwijk 7,7% (514), Woensdrecht 7,6% (519), Zundert 7,0% (521).

