De gemeenteraad van Best heeft vanavond een amendement van D66, mede ingediend door het CDA, met 10 stemmen voor en 8 tegen aangenomen, dat de mogelijkheid van een verhoging van de geplande parkeergarage aan de oostzijde van het stationsgebied open laat. Die verhoging zou dan in de plaats komen voor een tweede, verdiepte parkeergarage aan de westzijde, waartegen bij omwonenden aan de Spoorstraat en in de nabijgelegen wijk Naastenbest grote bezwaren bestaan. Daar is aan het begin van de raadsvergadering bij de mogelijkheid tot inspreken nog van getuigd.

De woonomgeving vroeg de raad om ‘de groene toekomst van de spooromgeving prioriteit te geven’. Bij een verdubbeling van de garage aan de oostzijde ‘krijgen we twee vliegen in één klap’, aldus de inspreker.

B en W, in het bijzonder wethouder Slijper, hadden geen bezwaar tegen het amendement. Het kreeg echter geen steun van VDD en BestOpen

Aan het amendement van D66/CDA ligt ten grondslag dat de latere ontwikkeling van de westelijke kant van het stationsgebied zich onvoorziene situaties kunnen voordoen, die effect hebben op het parkeren in de omgeving. Om die reden wil men het uitbreiden van de garage aan de oostzijde als mogelijkheid open houden. Die garage zou dan 24 meter hoog worden.