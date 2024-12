Gastarbeider aan het werk bij Philips’ Gloeilampenfabrieken. Beeld uit de YouTube-documentaire over de lotgevallen van de gastarbeiders en de geschiedenis van de ‘Maroikkaanse’ moskee in Eindhoven.

Bij de wederopbouw van Nederland, in het bijzonder de uitbreiding van de economie in de jaren zestig en zeventig waren de gastarbeiders onmisbaar. Ook toen al was er een ernstig tekort aan werkers. Dit vertelt een documentaire op YouTube, waaruit ook blijkt dat in 1966 in heel Zuid-Oost Brabant nog slechts 200 van deze mensen uit onder meer Turkije en Marokko in dienst waren bij Philips, Bata en DAF. De video gaat verder vooral over de wijze van de religieuze praktijk van de moslims (Suikerfeest aan het einde van de ramadan, waarbij de kantine van Bata in Best even als moskee werd gebruikt) en het ontstaan van de moskee in Eindhoven.



In de film van ruim 22 minuten hoor je de verhalen ‘uit de eerste hand’ van bejaarde ex-gastarbeiders, die soms slechts 80 gulden per week verdienden. De video citeert een artikel van mijn hand in het Eindhovens Dagblad over (de achtergronden van) het Suikerfeest in 1966 bij Bata. Zie onderstaande afbeelding.

Verslag van Guido t’ Sas in het Eindhovens Dagblad (1966)