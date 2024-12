Bij een ontmoeting in Washington tijdens zijn eerste ambtstermijn gaf president Donald Trump de toenmalige Duitse bondskanselier Angela Merkel bij de begroeting een hand. Maar eenmaal in het oval office, terwijl journalisten scherp toekeken, liet hij dat achterwege. Merkel, zondag in het tv-programma Buitenhof geïnterviewd door Twan Huys, had daar desgevraagd maar één woord voor: aandacht.

Het interview had plaats in het kader van het verschijnen (ook in Nederlandse vertaliing) van Merkels autobiografie Vrijheid. Die schreef de wereldlijk populaire, eerste vrouwelijke bondskanselier, geboren en opgegroeid in de toenmalige DDR, als ambteloos burger en dat was ook de tendens van het gesprek.

De predikantsdochter was 7 jaar toen in 1961 de Berlijnse Muur (zo goed als gesloopt in 1989) werd gebouwd en herinnert zich dat haar moeder moest huilen, onder meer vanwege het teloor gaan van de contacten met familie en vrienden aan de westkant.

Het was een informatief interview voor degenen die de autobiografie (nog) niet gelezen hebben. Zo vertelde Merkel dat zij op een gegeven moment door de staatsveiligheidsdienst van de DDR (de STASI) was benaderd voor medewerking aan dit apparaat. Tevoren was haar echter door haar ouders aangeraden, te kennen te geven dat zij niet over deze eventuele betrokkenheid zou zwijgen. Nooit meer iets van gehoord.

Huys bracht ook Merkels roemruchte uitspraak Wir schaffen das in verband met het vluchtelingenvraagstuk ter sprake. Daarover zei de oud-bondskanselier onder meer: ‘Die uitdrukking gebruikte ik altijd als we voor een moeilijke opgave stonden’.

Wat vindt de geïnterviewde van Marc Rutte als secretaris-generaaal van de NAVO? ‘De juiste man op de juiste plaats’.

