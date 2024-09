es jaar was ik, en kennelijk was het tot de mensen in de buurt doorgedrongen dat we ons bevrijd mochten, moesten, of minstens kónden voelen. Ik heb daar een concrete hoofdvideo bij, met geluid: voor de deur van Centra-kruidenier Jan Lagé, gevestigd in een hoekhuis bij ons op de hoek, formaat arbeiderswoninkje, stonden of dansten mensen in een kring en zongen een vrolijk lied, dat ik niet kon verstaan omdat de tekst me als een vreemde taal in de oren klonk. Ik stond voor een raam op de bovenverdieping van het huis en keek ernaar – tot mijn moeder me er wegsleurde: kennelijk was de tekst schunnig van aard en niet voor kinderoren bestemd.

