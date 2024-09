De gemeenteraad van Best heeft vanavond unaniem besloten tot voortzetting van de procedure tot een eventuele bestuurlijke fusie met de gemeente Oirschot. Dat gebeurde aan de hand van een advies van B en W van Best, in te gaan op een desbetreffend verzoek van Oirschot. De reeds ingestelde raadswerkgroep is verzocht, samen met die van Oirschot, een initiatiefvoorstel voor te bereiden waarin beide colleges van B en W wordt opgedragen tot een gezamenlijk uitgebreid onderzoek.

De gemeente Best heeft ruim 31.000 inwoners, Oirschot (inclusief Spoordonk en Oost-, West- en Middelbeers) iets meer dan 19.000.

Een mogelijke herindeling van Best en Oirschot is qua tijdsbeslag in een eerder stadium geschat op ‘een proces van jaren’.