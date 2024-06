Freddie Mercury en Bob Marley

oe groot zou het percentage Nederlanders zijn dat voetbal tot zijn levensmotto heeft gemaakt. Nee, niet afgaan op de deinende Oranjemassa’s in de Duitse steden. In elk geval rechtvaardigt niets het op één avond bezetten van de twee belangrijkste tv-kanalen. Dat is een vorm van schoffering van wat ik maar overig Nederland zal noemen.

Gelukkig zijn er alternatieven. Dankzij de alertheid van Levensmaatje, dat nogal wat jaren jonger is dan ik, twee van de VRT bewaarde, geweldig boeiende documentaires gezien over beroemde zangers uit het midden van de vorige eeuw: Freddie Mercury en Bob Marley.

Freddie was niet alleen ‘n geweldenaar in zijn kunst, hij kwam, zij het vrij laat uit de kast als homosexueel in een tijd dat zulks absoluut niet kon. In Engeland nog wel. Marley, was een op Jamaica straatarm geboren zogenaamde halfbloed (dat heeft hem trouwens aanvankelijk geremd onder de zwarten). Hij werd The King of Reggae genoemd. Zijn levenshouding was vooral verbindend. Marley overleed op 36-jarige leeftijd aan kanker.

Mercury, wellicht de populairste rockartiest aller tijden, met een geweldige stem, legde het op 45-jarige leeftijd af tegen de aids, in een tijd dat tegen het HIV-virus nog geen afdoend middel was gevonden.

Hebben de documentaires trouwens op twee opeenvolgende avonden gezien. Die over Marley duurt wel meer dan twee uren.

