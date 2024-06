Peter Stiekema

igenlijk valt de winst met vijf zetels (van 1 naar 6) van de PVV tijdens de verkiezingen voor het Europees parlement best wat tegen. Tijdens deze verkiezingen bleek namelijk dat de aanhang van GroenLinks/PvdA, dat van de gezamenlijke zetels er één verliest, maar wel met acht in het Europarlement komt, nu groter is dan die van de PVV.

De PVV was bij de Kamerverkiezingen in november 2023 nog veruit de winnende partij geworden. De aanhang voor de club van Geert Wilders lijkt dus behoorlijk te slinken, de laatste weken.

Niet dat ik daar iets tegen heb, want ik blijf de PVV, met als enig lid Geert Wilders, een gevaar voor het land vinden, zodra ze te veel support krijgen.

Het lijkt me ook dat Wilders een grote fout gemaakt heeft door aan te kondigen dat hij de dag voor de Euroverkiezingen in België, een bezoek zou brengen aan een partijbijeenkomst van Vlaams Belang. Een partij die weinig van Europa wil weten en bovendien vindt dat België uit de NAVO moet stappen. Iets dat mogelijkerwijs is ingegeven door de vriendschapsbanden met de Russische president Poetin, waarover al langere tijd geruchten de ronde doen. Die geruchten zijn overigens onderwerp van onderzoek door de Belgische justitie.

Ook de relaties van Wilders met Marine Le Pen en de Hongaarse regeringsleider Viktor Orbàn zouden wel eens de oorzaak kunnen zijn van het enigszins povere resultaat voor de PVV van de Europese verkiezingen. En wat zouden BBB en NSC eigenlijk vinden van die stappen van Wilders? Daar zou ik, in de tijd dat ik nog journalist was, zeker vragen over hebben gesteld.

In Nederland wordt Europa heel belangrijk gevonden, maar het bevreemdt mij dan wel dat de diverse zetels die aan ons land zijn toegewezen, 31 stuks meen ik, door nagenoeg volledig onbekende politici worden ingenomen. Tijdens de diverse tv-uitzendingen voorafgaand aan de verkiezingen trok een stoet politieke dwergen aan mij voorbij terwijl je toch politieke reuzen zou verwachten. Daarom vond ik vorig jaar die stap van Frans Timmermans zo merkwaardig, toch een van de machtigste mensen in Europa, na mevrouw Von der Leyen dat wel (of zat hem daar nou de kneep?). Van het grote Europa stapte hij over naar het nietige Nederland, maar wel met de verwachting dat hij premier zou worden. Dat viel dus (in ieder geval voorlopig?) even lelijk tegen.

Ondertussen maken de ambtenaren in Den Haag zich grote zorgen. Zij vrezen het aangekondigde beleid van het toekomstige rechtse kabinet en zijn bang voor de kwaliteit van de bewindspersonen die straks de scepter zwaaien op de departementen. Ze zien vooral op tegen de bewindslieden van de PVV. Je moet er toch ook niet aan denken dat de Limburgse dorpsgek Dion Graus je nieuwe baas wordt? Of Machiel de Graaf? En of de coalitiegenoten BBB en NSC lieden van voldoende niveau kunnen leveren blijft voorlopig eveneens een grote vraag. Veel werk aan de winkel dus, voor de beoogde premier. Wat was zijn naam ook al weer?

