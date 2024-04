oorzitter!

Wij zijn hier in het hart van de Nederlandse democratie, in het parlement van een staat sinds honderden jaren een in de wereld geachte, zo niet bewonderde, democratie is. Ik weet het, het kan altijd beter en we moeten ook meegaan met de tijd. Maar in het algemeen kan gezegd worden dat in Nederland beschaafde politiek wordt bedreven die zich niet geroepen voelt de kiezers bij de neus te nemen, de democratische instituties te politiseren en, gedreven door duistere krachten, zeg maar rustig: in opdracht van derden, de staat aan het wankelen te brengen.

