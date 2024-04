e kunstmatige intelligentie (AI) rukt verder op. De supermarktketen Aldi afdeling Nederland heeft tien van haar medewerkers zo ver gekregen dat ze de reclamestem van een acteur, met begulp van AI dus, vervangen: Natuurlijk wel. Bij Tweakers kun je daar het een en ander over lezen. Wat de stemacteur daarvan vindt, wordt in het midden gelaten. ‘t Is natuurlijk voor hem wel werkverlies hè Aldi-personeel?

‘Natuurlijk wel’ is trouwens een typisch Nederlandse slagzin. Sommige snobs willen namelijk niet bij de massawinkel worden gezien (wel bi voorbeeld bij AH). Of ze zichzelf daarmee benadelen laat ik wijslelijk in het midden.

In Belgïe (D’n Aldi) klinkt de reclame heel anders: ‘Altijd slim’. Ook hoor je daar ‘Wat is de knaldi?’ als het gaat over koopjes. Wanneer AI daar z’n intrede doet weet ik niet.