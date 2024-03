en geen fan van De Nederlandse Film, gouden kalveren of niet. De maniertjes van de acteurs staan me niet aan; en dan dat onverstaanbare gemompel (al geef ik toe dat het aan mij kan liggen). Een uitzondering vind ik Kapsalon Romy van Mischa Kamp, nu te zien op Netflix.

De kapsalon heet eigenlijk Stine. Ze wordt met hangen en wurgen gedreven door de aldus geheten oma van de tienjarige Romy. De ouders van dit meisje zijn gescheiden, druk met zichzelf in de weer, dus moet Romy maar bij oma onderdak. Dat zint haar helemaal niet, want oma is een nogal bitse tante. Dat verandert als het meiske er achter komt dat oma iets mankeert: Altzheimer.

Ach, het is een heel simpel verhaal, maar goed gespeeld en cameratechnisch prima aangepakt. Het boeit me ook altijd weer, hoe een regisseur het klaarspeelt zo’n kind in de scenes te zetten. De hoofdrollen zijn in handen van Beppie Melissen (oma) en Vita Heijmen.

De film is trouwens NL-ondertiteld….