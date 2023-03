Peter Stiekema

a absoluut stemmen, zeker als u het vierde kabinet-Rutte in nog grotere moeilijkheden wil brengen. Stem dan niet op de regeringspartijen VVD, D66, CDA en Christen Unie. De VVD, partij van de drie H’s, Halen, Hebben en Houden, zal van dit advies niet veel last hebben. De liberalen kunnen rekenen op pakweg 20 procent van de stemmen van de meest kapitaalkrachtige Nederlanders en enkele sukkels die Mark Rutte een prima premier vinden.

Vooral D66 en CDA staan in de peilingen – en dat moet bij de stembusuitslag absoluut zo blijven – op stevig verlies. Het CDA, ooit goed voor rond de 50 zetels begin jaren tachtig bij Tweede Kamerverkiezingen, staat op het punt een splinterpartij te worden ter grootte van de Christen Unie. De CU liet het afgelopen zondag overigens afweten tijdens het tv-verkiezingsdebat van Buitenhof wegens de zondagsrust. Zo ben je als partij toch wel erg ver verwijderd van de realiteit van iedere dag.

Dan D66. Ik acht deze partij, en dan vooral de woordvoerders Tjeerd de Groot, Jan Paternotte en Sjoerd Sjoerdsma, zelfs verantwoordelijk voor de gigantische energiecrisis, de haast onbetaalbare brandstoffen en de daaruit voortvloeiende reusachtige inflatie. De van oorsprong democratische partij D66 van oprichter Hans van Mierlo en in een later stadium Jan Terlouw verandert steeds meer in een partij die beter Despoten66 had kunnen heten dan Democraten’66 (ja, daar staat die D nog steeds voor). Met hun geroep over steeds meer en hardere sancties tegen Rusland zorgde deze partij er vrijwel alleen voor dat nu ongeveer 5 miljoen Nederlanders tegen de armoedegrens aanbotsen. Momenteel heeft zelfs bijna zestig procent van de huishoudens problemen met het betalen van de rekeningen. En al die sancties, Poetin lacht erom en levert zijn olie en gas allang aan bevriende landen als India, China, Korea, Hongarije(!) en nog een paar anderen. Bovendien vindt D66 dat de boeren wegens hun grote stikstofproductie massaal uitgekocht moeten worden, als het niet anders kan onder dwang. Nederland is echter geen eiland dat midden op de oceaan ligt. Duitsland stookt nog steeds bruinkool en is ook nog op zoek naar gas en olie. In Polen en andere Oost-Europese landen wordt nog massaal met steenkool en hout gestookt. In Nederland worden vervuilende en kankerverwekkende ondernemingen als TATA-steel met rust gelaten. Door het dure gas en de dure elektriciteit wordt er ook in Nederland en België nog veel met hout gestookt, maar daar wordt binnenkort de Kachel-Gestapo tegen in het leven geroepen..

Vermoedelijk wordt binnen niet al te lange tijd ook het omstreden vliegveld Lelystad geopend, dat al een paar jaar in de mottenballen ligt te wachten. Welke maatregelen je ook neemt, in 2030 zal de hoeveelheid stikstof bij lange na niet met de helft zijn gedaald, zoals de bedoeling is. Vergeet ook niet dat de bevolking de komende jaren via immigratie met ongeveer 200.000 mensen per jaar zal groeien. Die mensen willen ook allemaal eten, drinken, onder de douche en autorijden. En een goede verwarming, niet te vergeten. Ook het omlaag brengen van de maximumsnelheid op snelwegen naar tachtig kilometer en op binnenwegen naar maximaal 70, en 30 in steden en dorpen, zal het doel niet verder binnen bereik brengen. Er zijn daarom veel draconische maatregelen nodig, die Nederland tot een soort middeleeuwse samenleving zullen hervormen.

Met het te verwachten verlies van CDA en D66 blijft de huidige coalitie ver van een meerderheid in de Senaat. Daar zijn 38 van de 75 zetels voor nodig. Er moet dus gezocht gaan worden naar andere partijen om aan een meerderheid te komen. En die partijen zullen daar iets voor terug willen zien. Maar wellicht is dat ook niet meer nodig. In april, dus na de verkiezingen, komt de reactie van de regering op het Kamerrapport over de kwestie Groningen. En het daarop volgende debat kan eigenlijk niet anders eindigen dan met het ontslag van het kabinet Rutte-4. Nieuwe verkiezingen moeten uitkomst brengen over de toekomst van Nederland, hopelijk dan zonder Mark Rutte, voor wie nog een baantje elders moet worden gevonden. Hogecommissaris voor het asielbeleid bij voorbeeld. Daar schijnt hij zich sinds kort erg voor te interesseren.

