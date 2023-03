Scheur in een fietspad in Best. Of dit een gevolg is van een te laag grondwaterpeil zou nog bewezen moeten worden.

Dat een laag grondwaterpeil (als gevolg van droogte) schadelijk kan zijn is al jaren duidelijk. Het leidt tot verzakkingen, met name van bebouwing op veengronden, zoals in het westen van Nederland en in midden-Friesland. Wie, met het oog op de verkiezingen van komende woensdag (15 maart) nog in het ongewisse zou verkeren over de taken van de waterschappen, die bestaan uit het reguleren van het water: overstromingen tegengaan, maar ook water ‘vasthouden’ als dat nodig is. Dat laatste onder meer ten behoeve van een ongestoorde drinkwatervoorziening. Uit verschillende berichten kunnen we afleiden dat langdurige droogte ook tot verzakking van het wegdek kan leiden.

Er is de laatste dagen behoorlijk wat regen gevallen, maar het is de vraag of dat voldoende is, mede met het oog op de kans dat later dit jaar weer een of meer droogteperiodes kunnen volgen.

Weerman Reinier van den Berg plaatste vorige week op Twitter een kanttekening bij deze foto van de stand van de Rijn. ‘Te laag voor maart,’ vindt hij.

Op enkele honderden meters fietspad in de wijk Heivelden in Best, troffen we (zie bovenste foto) dertig al dan niet beginnende scheuren aan. Wie weet hoe dat komt, mag het zeggen. Hetzelfde geldt voor een reeks verbrokkelde trottoirtegels achter de basisscholen nabij het Heikantpad, eveneens in Best (foto hieronder).