Beeld uit de trailer van Volcano op Netflix.

Wie genoeg heeft van het december-gezemel kan nu terecht op Netflix voor enkele fraaie tot ronduit schitterende documentaires. Voorop stel ik The Volcano – Rescue from Whakaari. Dat is een vulkaaneiland, behorend tot Nieuw Zeeland, tot in 2019 populair toeristisch doelwit, maar nu niet meer: het is afgesloten sinds de uitbarsting van de vulkaan, die aan meer dan twintig bezoekers en een prominente gids het leven kostte. Ook vielen er vele gewonden, die het drama ternauwernood hebben overleefd.

Wat mij vooral opvalt aan deze ca. een uur durende documentaire is de integriteit van de makers (regisseur is Rory Kennedy) de overlevenden en de reddingswerkers in hun getuigenissen achteraf. Om het eigentijds-plat te zeggen: geen gezeik. En prachtige beelden van de natuur.

De plekken van Van Gogh

Niet te versmaden is ook de eveneens ongeveer een uur durende Nederlandse film Het schildersleven van Vincent van Gogh van Paul Molijn. Anders dan de titel doet vermoeden, toont deze documentaire de woonplaatsen en landschappen waar Van Gogh heeft geleefd en gewerkt met als hoogtepunt – vind ik – Auvers sur Oise in Noord-Frankrijk, waar hij is gestorven en begraven. Dit stadje is namelijk uniek in het bewaren van het erfgoed van des schilders tijd. Waardering heb ik ook voor de kwaliteit en de rustige toon van het gesproken commentaar. Geen sensationeel gedoe.