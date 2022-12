Op het Eindhovense sportpark Strijp komt een multifunctioneel en duurzaam sportveld te liggen. Dat is uniek in Nederland: nog nergens is de combinatie van collectoren met bodemopslag op deze manier toegepast. Multifunctioneel wil zeggen dat de toplaag voor meerdere sporten te gebruiken is. Dit verhoogt de bezettingsgraad van het veld. En onder het kunstgras komt een collectorenveld. Dat wordt op termijn aangesloten op de gemeentelijke Warmte Koude Opslag (WKO). In potentie kunnen hiermee ca. 100-150 woningen verwarmd worden. De vervanging van het huidige korfbalveld start in 2023.

Het collectorveld komt onder de toplaag van het kunstgrasveld. Hier worden buizen aangebracht in speciale tegels (zogenaamde collectorveld). Door deze buizen stroomt een koude vloeistof. Deze vloeistof neemt de warmte op en wordt opgeslagen in de bodem. Naast de warmteopslag blijft het veld zo ook een stuk koeler in de zomer.

Bron: Persbericht gemeente Eindhoven – Voorpagina hhBest