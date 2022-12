ven was ik een beetje verbaasd: Qatar vindt dat de Belgische justitie het Arabische ministaatje vals beschuldigt van corruptie. Ik moest daar heel even bij nadenken en wist het toen: het corruptieschandaal in het Europese Parlement moet dus door de Belgische justitie afgehandeld worden omdat het parlement momenteel vergadert in Brussel – wat zou er gebeurd zijn als het parlement toevallig in Straatsburg had vergaderd? Frankrijk is van alle EU-staten nog het meest bevriend met het islamitische dictatuurtje aan de Perzische Golf; misschien herinnert u zich dat nog wel: dat was dat landje dat het wereldkampioenschap voetbal van 2022 organiseerde.

