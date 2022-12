Peter Stiekema

n Nederland is het eens zo grote kinderfeest rond Sinterklaas kapot gemaakt door discussies onder volwassenen. Zwarte Piet mag niet zwart zijn want dat is een vorm van racisme, is de redenering. Het gevolg is duidelijk: er is nauwelijks nog aandacht voor de Goedheiligman, noch op straat, noch in de winkels.

Maar er is één Nederlandse gemeente, het tropische eiland Bonaire, voor de kust van Venezuela, waar de traditie nog hoog wordt gehouden. Ook daar is discussie, maar bij de intocht dit jaar is Zwarte Piet nog echt zwart, voor een deel geschminkt en Sinterklaas is wit, eveneens geschminkt, want de bevolking van Bonaire is voor het grootste deel bruin of donkerbruin, ik schrijf het er maar even bij.

Het wordt dus de hoogste tijd dat de actiegroep ‘Kick out Zwarte Piet’ samen met lieden als Akwasi en Kamerlid Sylvana Simons (Bij1) In plaats van Staphorst eens Bonaire gaan bezoeken teneinde daar de plaatselijke Zwarte Pieten eens in het gezicht te schoppen, zoals ’taalkunstenaar’ Akwasi het een paar jaar geleden zo treffend wist te zeggen. Weg met die Zwarte Pieten, witte moeten het worden met een echte Zwarte Sinterklaas als hun leider. Een soort omgekeerd racisme, eigenlijk .

Dan is ook Bonaire zijn kinderfeest kwijt. Het wachten is nu op een actiegroep ‘Kick out de kerstman’, want die mishandelt zijn rendieren door ze in de kou te laten vliegen en levensgevaarlijke landingen te laten maken op spekgladde daken. Lijkt me iets voor de Partij voor de Dieren, maar Sylvana zal daar vast ook wel iets van vinden. Bovendien schijnt Santa Claus dwergen en elfjes als slaven te laten werken, en dat terwijl de slavernij al 150 jaar geleden is afgeschaft.

Gek eigenlijk dat niemand van al die actievoerders tegen Zwarte Piet zich druk maakt om de slavernij in het Midden-Oosten, Qatar bijvoorbeeld, of Saoedi- Arabië. Maar gelukkig gaan we eind december massaal naar Suriname om daar onze excuses aan te bieden voor de slavernij. En we brengen 200 miljoen euro mee. Of de koning meegaat is nog niet zeker, want hij is niet zo goed in het uitspreken van die excuses, hebben we bij eerdere gelegenheden al gemerkt.