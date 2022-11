Peter Stiekema

arokko wint met 2-0 van België, tijdens de zo omstreden WK in Qatar. Dat is een grote prestatie en ik begrijp dat zoiets uitbundig gevierd moet worden, hoewel de Marokkaanse aanhang in België en in Nederland al lang een Nederlands en/of Belgisch paspoort heeft. Naast het Marokkaanse uiteraard, terwijl op die dubbele nationaliteit nog wel wat valt af te dingen. Uiteindelijk moet je kiezen voor het land, waar je woont en waar je kinderen en kleinkinderen leven, is mijn opvatting daarover.

Uitbundig vieren mag, maar daarna rellen trappen, auto’s in de brand steken, de ME aanvallen, en links en rechts stelen na het intrappen van ruiten, dat begrijp ik niet. En toch gebeurde dat in Brussel, Antwerpen, Luik, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. En waarschijnlijk ook nog elders, maar dan op kleinere schaal.

Als je je met dergelijke praktijken bezig houdt, na een feestelijke gebeurtenis, hoor je volgens mij niet thuis in dit land. Voor dat u het woord discriminatie in de mond neemt: Ik vind ook dat Nederlandse autochtone (om dat woord nog maar eens in de mond te nemen) voetbalhooligans hier in wezen ook niet thuis horen. Ga direct naar de gevangenis, ga niet langs af, u ontvangt geen 200 gulden, heette zoiets in het aloude Monopolyspel.

Ik ben altijd heel blij als ik zie dat jongeren van Turkse of Marokkaanse afkomst een succesvolle carrière hebben in Nederland en in mijn woonland België. Er zijn Kamerleden onder hen, ministers, burgemeesters, advocaten, ondernemers, artsen en ook in de media zie je steeds meer van hen als journalist of presenator aan het werk. Het kan dus wel. Als je de kansen die je krijgt maar benut. En dat lukt steeds meer mensen met een niet-westerse achtergrond. Daar moeten we heel verheugd over zijn. Waarom lukt het anderen dan niet? Ligt dat aan de opvoeding door ouders en anderen? Spreken ze de taal niet voldoende? Of verdien je veel sneller en meer geld, als je je in de misdaad begeeft. Ik heb ooit een Marokkaanse relschopper uit Rotterdam horen zeggen dat het Nederlands niet belangrijk was, omdat heel Nederland over een jaar of dertig Arabisch zou spreken. Een gruwelijk vooruitzicht, waarbij ook nog de sharia zou worden ingevoerd..

In islamitische landen als Afghanistan en Iran proberen met name vrouwen zich wanhopig aan hun lot, als minderwaardig schepsel met als enig recht het aanrecht, te ontworstelen. Voorbeeld is de strijd tegen de hoofddoekjes in Iran die al aan heel wat vrouwen en meisjes het leven heeft gekost. Opgelegd door gestoorde geestelijken, of zo u wilt geestelijk gestoorde godsdienstwaanzinnigen. In Nederland hebben we zelfs een Kamerlid, nota bene van Groen Links, die vrijwillig een hoofddoekje draagt, ook tijdens de debatten. Kom je dan van een andere wereld? Zie je niet wat er op deze aarde gebeurt onder het mom van de een of andere godsdienst? En nu maar hopen dat er ook tegen bovengetekende geen fatwa wordt nuitgesproken na deze ontboezemingen, waar vast ook wel wat op valt af te dingen.